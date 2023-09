Kvůli této charitě v Africe možná přijdou její čtyři děti o Vánoce: Lejla Abbasová popsala hrůzné porody po ženské obřízce

Lejla Abbasová v Africe pomáhá maminkám po ženské obřízce Super.cz

Nejde jen o porod samotný. "Chceme naučit maminky, jak se starat o sebe i svoje děti, včetně toho, aby nepřestávaly kojit. Masajská komunita je specifická a hodně ovlivněná ženskou obřízkou. Kvůli tomu, že ji prodělaly, mají ženy vaginální deformity a porod je pro ně strašně bolestivý. Snaží se ho uměle vyvolat co nejdřív tím, že drasticky omezí přísun vody a jídla. Většinou rodí kolem sedmého měsíce," vyprávěla Lejla.

"Je to rizikové pro matku i dítě a často přicházejí o mléko. Děti jsou odstavovány kolem čtvrtého nebo pátého měsíce a přecházejí na pevnou stravu a to dost nevhodnou. Mají pocit, že děti musejí dostat hodně tuku, takže jim zatěžují ledviny a játra. A nikdo jim to neřekne. Máme v plánu tam poslat jednu z nejlepších českých porodních asistentek, která si připravuje osvětový program," objasnila.

Své vlastní čtyři děti sebou nebere, na starost si je vezme její partner. "Musím říct, že Volcan, můj drahý partner, je nejsvatější, protože tam budu skoro měsíc. Řekl mi, ať jedu, že tohle se neodmítá. Vracím se až 22. prosince, tak u nás možná nebudou ani Vánoce," uzavřela Lejla. ■