Olga Lounová slaví 9 měsíců po porodu neskutečný úspěch: V USA vyhrála mistrovství světa v tanci

Do čeho se pustí, to se jí evidentně daří. Zpěvačka Olga Lounová (42) miluje výzvy a do jedné se pustila i letos. V lednu začala trénovat pod vedením profesionálního tanečníka Michaela Petra, aby si v září z mistrovství světa v tanci odvážela zlato.

Neuvěřitelný úspěch se jí podařil na světové soutěži v Kalifornii, odkud si odváží zlatou medaili v kategorii pro začínající tanečníky s názvem Učitel/Student. „Dělám si různé výzvy, Dakar byla jedna výzva, v roce 2022 jsem jela Dakar a porodila malinkou a letos je to další výzva, a to je mistrovství světa v tanci, je to bláznivý,“ svěřila se Super.cz po příjezdu Olga Lounová, která na sobě dřela několik měsíců.

„Připravuji velký koncert a v rámci toho připravuji velký speciální tanec a říkala jsem si, že když už trénujeme, tak proč to nevyužít,“ prozradila zpěvačka, která na soutěži v USA všechny převálcovala. „Tohle byl opravdu životní zážitek! Nikdy by mě nenapadlo, že budu tančit na Mistrovství světa v Kalifornii. Můj učitel tance, jeho um, zkušenosti a trpělivost nás sem dovedly. Ze srdce chci moc poděkovat Míšovi a to, že si odvážíme medaili za 1. místo, je jen bonus,“ svěřila se Lounová a pochlubila se snímky z taneční soutěže, která byla pro ni vždy velkým snem. O podrobnostech se rozpovídala v našem videu, kde vyprávěla i o další velké výzvě.

Už v listopadu se totiž chystá na rallye do africké Keni. Tato výprava má i charitativní podtext, přispěje totiž na vybavení porodnice pro masajské ženy. Zkušenost už má zpěvačka z Dakaru, takže se cesty nebojí. Nás zajímalo, jak to závodnice zvládají s čuráním. "Dá se to vydržet. Nesmíš tolik pít, ale zase se hodně potíš. Když jedete dobře, většinou máte možnost se někde vyčurat v přírodě. Místní toalety jsou velmi špinavé, takže hygiena trochu pokulhává. Je to náročné, ale dá se to," prozradila. ■