Rok před padesátkou vypadá Tereza Pergnerová skvěle: Už i dcera jí vylétla z hnízda a zvyká si na novou životní etapu

Tereza Pergnerová Super.cz

Moderátorka Tereza Pergnerová (49) je dvojnásobnou maminkou. Syn Samuel už se před časem osamostatnil a vycestoval do Rakouska za prací. Loučení teď proběhlo i s mladší dcerou, která nastoupila na střední školu.

„Nathálka šla poprvé do prvního ročníku na střední školu, ještě ke všemu na internát do Prahy, měli jsme velký den loučení, předávání a morálních doporučení,“ svěřila se Super.cz Tereza Pergnerová s tím, že se svým mužem zůstali doma sami. „My se to teď učíme s mým mužem žít bez dětí, protože Sam je v Rakousku a Nathálka na intru v Praze,“ svěřila se moderátorka na tiskovce nového pořadu Ztracená rodina.

S úsměvem dodala, že doufá, že bude dcera ze školy pravidelně jezdit na víkendy. „Myslím, že nás bude milovat, když uvidí rodiče na víkend, tak uvidí jejich kvality,“ dodala moderátorka, která vypadá rok před padesátkou fantasticky.

„Necítím se být mladá, ale cítím se na svůj věk. Nedávám si velké nároky, hospodařím se svou energií, musím dobře jíst a dobře spát,“ dodala Pergnerová s tím, že léto trávila natáčením dokumentární reality show, nyní se opět vrací k práci ve svém nadačním fondu. ■