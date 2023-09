Drsný osud Marušky z pohádky Byl jednou jeden král. Dcera skončila ve spárech sekty, vnoučata herečka nesměla vidět

Milena Dvorská Foto: Josef Strouhal, Právo

Už navždy si ji budeme pamatovat jako půvabnou okatou princeznu Marušku z pohádky Byl jednou jeden král (1954). Proto se nechce věřit tomu, že její představitelka Milena Dvorská by letos 7. září oslavila 85. narozeniny.

Mimořádně pohledná slečna studovala původně zdravotnickou školu, ale role princezny Marušky, kterou jí nabídl Jan Werich (✝75), jí změnila život. Filmařům se mladičká Milena Dvorská zalíbila natolik, že rok poté excelovala v komedii Anděl na horách. Záhy vyměnila sesterský plášť za studium na DAMU, kam ji vzali bez maturity.

A hned po absolutoriu se stala členkou Divadla E. F. Buriana, jemuž zůstala věrná do roku 1991, kdy bylo zrušeno. Poté si zahrála i na dalších scénách a během bohaté kariéry se představila mj. v inscenacích Žebrácká opera, Platón, Jegor Bulyčov, R.U.R., Sen noci svatojánské či Večer tříkrálový.

Plodná byla i hereččina filmová a televizní tvorba. Z jejích nejznámějších rolí připomeňme třeba mladou hraběnku Valdštejnovou v Poslední růži od Casanovy (1966), zavražděnou Matoušovou v kriminálce Vražda v hotelu Excelsior (1971), skladnici Outratovou v komedii „Marečku, podejte mi pero!“ (1976), královnu Elišku v pohádce Jak se budí princezny (1977), arcivévodkyni v komedii Jára Cimrman, ležící, spící (1983) či manželku řidiče Pávka ve filmu Vesničko má středisková (1985). Dvorská hrála často také v TV inscenacích a pravidelně se věnovala i rozhlasu.

Dcera podlehla „mesiášovi“

Osobní život k ní ale tak štědrý nebyl. První dceru Lucii měla Dvorská s bulharským studentem Orfeiem Cokovem. Ten se ale po ukončení školy rozhodl vrátit do vlasti a mladá herečka zůstala na výchovu dítěte sama. Nedokázala si představit, jak má skloubit rodičovskou péči se zaměstnáním, které nemělo pevnou pracovní dobu. Na chůvu pochopitelně neměla peníze.

Lucii proto svěřila svým rodičům, a když si ji jako šestiletou brala zpět, vztah byl nevratně poškozen. Holčička chtěla zpátky k prarodičům a s matkou nenašla společnou řeč ani během dospívání. Lucie se nakonec dala dohromady se studentem FAMU Janem Dvorským, který později založil sektu, a začal vystupovat jako Parsifal Imanuel. Odjela s ním do zahraničí a porodila mu osm dětí. S matkou se odmítla stýkat a nepouštěla za ní ani vnoučata. Nejstarší vnučku Julii viděla Milena Dvorská naposledy, když jí bylo pět let.

Vnučka na babičku nezapomněla

Herečku mohlo těšit aspoň to, že s manželem Josefem Krausem prožila šťastné čtyři desítky let a se společným synem Jakubem měla milující vztah. Dcera jí však chyběla a trápilo ji i to, že nezná vlastní vnoučata. Po osmnáctiletémletém odloučení ji ale navštívila vnučka Julie, která sektářskou rodinu svého otce opustila.

Možná to byl nezdravý životní styl, který herečka vedla, možná přemíra emocí z návratu dávno ztracené vnučky – každopádně krátce po dojemném setkání Milena Dvorská zemřela. Bylo to 22. prosince 2009, těsně před Vánocemi.

Zatímco dcera Lucie se k úmrtí matky vyjádřila z belgického Ostende následovně: „Byla to stará dáma a neměla nejlepší životosprávu, takže se to dalo čekat. Nebyla nejmladší, její smrt je přirozená,“ vnučka pro ni měla jen slova lásky: „Babička byla bezvadná, hodná a silná žena,“ řekla Julie novinářům krátce před hereččiným pohřbem na pražském Vyšehradě. ■