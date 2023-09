Díky, hejtři a hejtryně! I díky Ornelle a Agátě stoupají Krainové odběry na OnlyFans. Bude na další dům v Dominikáně?

I díky Ornelle Koktové a Agátě Hanychové stoupají Simoně Krainové odběry na OnlyFans. Super.cz

"Je to fantastické a čím déle to takhle udržím, tím víc to bude vydělávat peněz. Zakládala jsem to 20. srpna po skleničce vína večer vlastně jako zábavu, když mi pár kamarádů fotografů řeklo, proč si to nezaložím a nedám tam fotky, které mi Instagram blokuje. Ale takový ostrý nástup jsem nečekala a upřímně mě to potěšilo, i když ty názory lidí, kteří o té platformě nic nevědí, už méně. Ale jsem zvyklá, vždycky jsem ráda provokovala," svěřila.

"Říkali mi, že nabízím svůj obsah úchylákům. Ale já si nevšimla, že by jich bylo víc nebo míň než na Instagramu nebo na ulici. A tam to dávám zadarmo, zatímco tady jsou za to peníze a platí dobře. Ale jsou tam i skvělí lidé, kteří mi fandí. Chtěla bych tvořit takový obsah, který mě bude bavit a nikdo nemůže očekávat, že tam budu dávat nějaké porno. To je směšné," vysvětlovala.

A co má Simona v plánu s nečekaným výdělkem udělat? Nabízí se třeba investovat do další nemovitosti v Dominikáně anebo třeba peníze uložit na vzdělání jejích synů. "Ještě bych nepředbíhala, Uvidím, jak se to vyvine, jak dlouho to mě i je bude bavit," krčila rameny a prozradila, že mezi svými odběrateli nemá jen Čechy a Slováky, ale třeba také Američany nebo Francouze. ■