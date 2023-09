Hana Zagorová by měla radost. V den jejích narozenin se koncert v Lucerně vyprodal za neuvěřitelných 9 minut!

Štefan Margita prožíval narozeninový den zesnulé Haničky Zagorové Super.cz

Zesnulá česká legenda Hana Zagorová (✝75) by včera oslavila narozeniny. Bylo by jí 77 let. Není tak divu, že středa byla pro Štefana Margitu (67) velmi emočním dnem. Je jasné, že si s rodinou toto výročí připomněl.