Kate se v plavkách asi jen tak nepředvede. Její sestra Pippa ale ukázala luxusní křivky v titěrných růžových bikinách

Pippa odhalila křivky v plavkách. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mladší sestra princezny Kate a maminka tří dětí si do Itálie zajela na luxusní svatbu influencerky a nutriční specialistky Annabelle Porter a módního návrháře Maxe Robinsona. Dorazila i se svým manželem Jamesem Matthewsem a poté, co si odbyla veškeré oslavy s veselkou spojené, konečně mohl přijít čas na odpočinek a také koupačku. Italské jezero Como a krásné počasí přímo vybízely k tomu, aby se Pippa vrhla do vody a udělala pár temp.

Svléknout se do plavek pro ni ale rozhodně není těžké, postavu má totiž i po třech porodech velmi štíhlou a je vidět, že si pořádně dává do těla. Obléci si tak může jen titěrné bikiny, které toho moc nezakryjí. „Rodinný život a mateřství pohltily hodně mého volného času. Běh a fitness stále tvoří součást mé týdenní rutiny, ale ne na takové úrovni jako dříve. Být aktivní se synem v parku nebo na hřišti, převážet ho na zadní části mého kola a běhat s kočárkem, když byl maličký, to byly způsoby, jakými jsem byla schopná do svého programu zahrnout venkovní cvičení a zároveň být praktickou mámou,“ řekla před časem v prohlášení pro sportovní značku Hoka s tím, že si tak zároveň srovnala váhu. V budoucnu by se chtěla zúčastnit nějakého sportovního klání i se svými dětmi. ■