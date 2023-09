Mateřskou si moc neužila: Hvězda Ulice Kristýna Hrušínská je 8 měsíců po porodu jako proutek a vrací se na obrazovku

Kristýna Hrušínská Super.cz

Je to osm měsíců, co se Kristýna Hrušínská stala maminkou. K prvorozenému Vojtovi přivítala na světě s manželem, režisérem Matějem Balcarem, syna Jakuba. Mateřskou si ale příliš neužila, krátce po porodu se vrátila do divadla a nyní už naskočila i do natáčení Ulice.