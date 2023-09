Kozatky, co nemají přilepené dva pomeranče, mi rozumí: Lucie Šlégrová vnady zkrotila v plavkách a promluvila o zmenšení

Lucie Šlégrová Foto: se souhlasem L. Šlégrové

„My, co máme velká, těžká prsa, většinou všechny plavky musíme hodně utahovat. Pak máme na zádech šarpeje, a to nechceš. Takže bez šarpeje, bez řezání za krkem a nemusíš si ty prsa pořád rovnat. Kozatky, co nemají přilepené dva pomeranče, mi rozumí,“ svěřila se bývalá královna krásy z roku 2005, která na dovolenou vyrazila s plavkami, které jí ušila její kamarádka.

K nízkým bikinovým kalhotkám tak oblékla větší vršek ve stylu crop topu, ve kterém se modelka cítila skvěle. Na dotaz, zda někdy neuvažovala o zmenšení, okamžitě zareagovala, že nesčetněkrát. „Původně jsem si je chtěla nadělit ke čtyřicátinám, to jsem zatím odsunula a ještě vyčkávám, přiznám se, že mám strach. Je to veliký zásah a zatím stále otálím,“ prozradila Lucie, která je také tanečnicí, a právě i kvůli pohybu přemýšlí, že by na operaci šla. „V určitém věku zmenšení velkých prsou ženu i omladí. Ale já jsem zatím nenašla dost odvahy,“ dodala Šlégrová. ■