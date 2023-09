Jaromír Soukup se i po rozchodu zastal Agáty: Karle, běž do pr*ele, vzkázal manželovi Simony Krainové

Jaromír Sokup se zastal Agáty, do které se pustil manžel Simony Krainové Karel Vágner. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

I když je vztah Jaromíra Soukupa (54) a Agáty Hanychové (38) minulostí, mediální magnát se za svoji dnes již bývalou lásku a matku dcery Rozárky stále rve jako lev. Ostře se pustil do manžela Simony Krainové (50) Karla Vágnera, který si do Agáty nevybíravě rýpl na sociální síti.

„Musím zareagovat na paní Hanychovou, Issovou nebo Prachařovou, nebo jak si teď aktuálně říká. Chtěl jsem říct, že konkrétně takovýto lidé, jako je Hanychová, za dvacet let nevytvořili nic, nic racionálního, pěkného, vkusného, nic úspěšného, neuspěla v byznysu ani v zábavním průmyslu,“ pustil se do Agáty Karel Vágner.

„Ano, něco přece jen dokázala, je největší sběratelkou partnerů a tatínků svých dětí, a k tomu jí gratulujeme,“ řekl. „Chtěl bych paní Hanychové říct, že tu energii, kterou dává do nesmyslných komentářů, aby tu energii dávala do svého osobního rozvoje, můj pocit je, že se posledních dvacet let nikam neposunula,“ míní.

Jaromír Soukup to ale nenechal jen tak a na Vágnera reagoval.

"Včera Karel Vágner najel do Agáty, asi chce využít rozchod. Já jsem si říkal, co to je. Pro nikoho rozchod není lehká věc, pro mě určitě ne. Když chce někdo ublížit někomu, komu není dobře, tak je svině. Karle, běž do prdele," vzkázal Soukup Vágnerovi. ■