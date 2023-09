Jaromír Soukup prolomil hradbu mlčení a promluvil o rozchodu s Agátou. Tohle matce jejich dcery Rozárky vzkázal

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Michaela Feuereislová

"Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoříme pár. S údivem jsem sledoval, kolik nenávisti kolem mě je. Jak jsem byl Agátě nevěrný, jak zkrachujeme. Přijde mi to přes čáru," řekl na úvod Soukup.

"Prý jsem byl Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou (48). Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve," doplnil mediální magnát.

"Pak mě kontrolovala policejní jednotka, že převážím drogy. Jak člověku ještě mohou ublížit? Co by se ještě mělo stát? Zastřelit mě, zapálit mi dům, zničit mě... Co jsem komu udělal," ptá se Soukup.

Dál se k rozchodu vyjadřovat nechtěl. "Mám hranici, soukromí je soukromí, mám hranici, kam veřejnost nepustím," uzavřel. ■