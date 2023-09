Manžel Simony Krainové Karel Vágner si rýpl do Agáty: Největší sběratelka milenců a partnerů, gratulujeme

Simona Krainová a Karel Vágner ml. Herminapress

Manžel Simony Krainové Karel Vágner ml. si nejprve rýpl do Ornelly, následovala Agátina odveta, která se dotkla Simonina vzdělání. „Viděla jsem, jak se Simča pustila do Štikovic rodiny. Ony se nějak dohadovaly o základce? Já vím, že Simona má jenom základku, ale Ornella nemá jen základku, ne? Ta má maturitu,“ přilila olej do ohně Agáta, jež o víkendu oznámila rozchod s Jaromírem Soukupem (54).

A Karel Vágner ml. se do Agáty pustil, aby ji za „základku“ Simony Krainové vrátil úder. Dotkl se přitom jejích citlivých míst.

„Musím zareagovat na paní Hanychovou, Issovou nebo Prachařovou, nebo jak si teď aktuálně říká. Chtěl jsem říct, že konkrétně takovýto lidé, jako je Hanychová, za dvacet let nevytvořili nic, nic racionálního, pěkného, vkusného, nic úspěšného, neuspěla v byznysu, ani v zábavním průmyslu,“ nechal se slyšet manžel Simony Krainové.

A pak ťal do živého, když si rýpl do Agátina milostného života. „Ano, něco přece jen dokázala, je největší sběratelkou partnerů a tatínků svých dětí, a k tomu jí gratulujeme,“ řekl. „Chtěl bych paní Hanychové říct, že tu energii, kterou dává do nesmyslných komentářů, aby tu energii dávala do svého osobního rozvoje, můj pocit je, že se posledních dvacet let nikam neposunula,“ míní.

V komentářích pod Vágnerovým příspěvkem se ale lidé Agáty zastávali. „A já jsem doteď žila v přesvědčení, že nejvíc cen za sbírání dětí od různých maminek (a současně) má Vágnerův otec,“ zaznělo v komentářích v narážce na skladatele Karla Vágnera a jeho počet dětí a žen.

„Je to hodně chlapský, ještě kopnout do ženský, která to teď určitě potřebuje,“ přidal se další.

„Musím říci, že Agáta se stará o rodinu a děti skvěle. Více takových matek. Děti ničím netrpí, tatínci se starají a vždy se dohodnou. A že řekla svůj názor…co je na tom? Vlastně pravda. Jo a ještě musím podotknout, že se nikdy na žádném chlapovi nepřiživovala a i Prachaře vyplatila,“ našla Agáta další zastání. Uvidíme, jak bude tahle ostrá přestřelka ještě pokračovat... ■