A je to venku! Kylie Jenner a idol dívčích srdcí Timothée Chalamet se k sobě měli na koncertě Beyoncé

Kylie a Timothée poprvé vyrazili mezi lidi. A rovnou na monstrózní koncert Beyoncé! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Timothèe Chalamet and Kylie Jenner all cozied up. pic.twitter.com/SRK5RdqkGm — Jermaine (@JermaineWatkins) September 5, 2023

Vystoupení zpěvačky, která loni učinila úspěšný comeback díky vydání alba Renaissance, si nenechala ujít řada slavných osobností jako Justin Bieber s manželkou Hailey, Zendaya s Tomem Hollandem nebo Kim Kardashian. A právě její nejmladší sestřička byla rovněž mezi diváky, seděla ovšem vedle sympatického herce ze snímků Lady Bird, Dej mi své jméno či Ve jménu vlasti, kterého zbožnují dívky po celém světě.

Kylie a Timothée se tak úplně poprvé vydali mezi lidi, čímž potvrdili to, o čem média mohla zatím pouze spekulovat, a to rovnou mezi celé desetitisíce. Dosud bylo totiž vždy vidět jen to, jak nejmladší ze slavného sesterského klanu přijíždí svým vozidlem branou k hercově domu. Mladá dvojice tak zřejmě chce vztah povýšit na další úroveň a již se nehodlá skrývat... ■