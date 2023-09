Z této malé holčičky vyrostla kráska: Dcera Barbary z Vem si mě! by mohla být modelkou

Barbara Kautmanová s dcerou Rozárkou před pěti lety Foto: archiv B. Kautmanové

Rozárii bude zanedlouho patnáct let a již od útlého věku se věnuje umění, díky němuž se dostala i do podvědomí módního průmyslu právě na základě jejích obrazů. S maminkou založila oděvní značku Ego by Roza, zprvu se věnovaly hlavně tvorbě hedvábných šátků s potiskem Rozárčiných obrazů. Expanduji i do zahraničí, včetně mezinárodních výstav, příští dny bude jejich součástí také New York.

Rozárie se bude letos soustředit na přijímací zkoušky na střední školu a taneční soutěž, nepřemýšlí o dráze v modelingu. Byla by to ale škoda. Právě její nové fotografie pod taktovkou fotografa Michala Skramuského jsou důkazem, že by se tato krásná a talentovaná dívka mohla uchytit i v této oblasti. ■