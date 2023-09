„Náš vztah má zkoušky, které musí vydržet,“ herečka Hana Vagnerová otevřeně promluvila o partnerovi žijícím ve Francii

Herečka Hana Vagnerová promluvila o vztahu na dálku se svým francouzským přítelem. Super.cz

„Já myslím, že to objevuji i já sama postupně, jak se to vyvíjí. Ten náš vztah má zkoušky, které musí vydržet. Není to tak jednoduché, protože může dojít k nějaké roztržce a toho člověka nemáte vedle sebe. A když komunikujete ve španělštině, kterou mícháte s italštinou, tak to může být zajímavé,“ smála se Hanka během rozhovoru pro Super.cz.

Vše se tak snaží vidět pozitivně. „To hezký na tom je, že vlastně i přes tyhle překážky, kterých má tento vztah hodně, tak pořád spolu jsme a chceme spolu být. Bavíme se o tom, jak je překonat, a nebavíme se o tom, jak utéct z toho vztahu.“

Společné sestěhování je ale neproveditelné. „Nemůžu a ani bych nechtěla a on by nechtěl, abych se vzdala toho, co mám ráda a bylo mi někde smutno. Oba máme dobrodružné povahy, takže to zvládáme tak, že jsme na cestách, ale pod tím vším je ten fakt, že se máme velmi rádi a nechceme o sebe přijít,“ dodala Hana, se kterou jsme si povídali na finále soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Česko a Slovensko, které se odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu. Během galavečera vynesla šaty, které se budou brzy dražit a výtěžek půjde na charitativní účely. ■