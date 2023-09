Pippa Middleton na luxusní svatbě kamarádky: V červených šatech s volánky nešla přehlédnout. Líbí?

Pippa Middleton s manželem na svatbě kamarádky v Itálii Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco nevěsta si nenechala ujít příležitost blýsknout se hned v pěti různých svatebních modelech, Pippa zvolila červené šaty splývavého střihu s volánky okolo ramen a na sukni. K nim pak ladila rovněž doplňky jako výrazné náušnice a psaníčko. Její choť vsadil na klasiku v podobě smokingu a černého motýlka.

Třídenní oslavy v honosné vile Balbiano ze 17. století se nesly v duchu okázalosti, nechyběly výlety lodí, baletní vystoupení před večeří, koktejlová party, ohňostroj, živá muzika či efektní příprava pokrmů na otevřených ohništích.

Nevěsta se ženichem, kterým je oběma sedmadvacet let, dorazili z Londýna do Itálie samozřejmě soukromým letadlem. Vše bylo promyšleno do posledního detailu, třeba jako kostky ledu s monogramy novomanželů. ■