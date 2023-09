Hana Vagnerová má už dva roky vztah na dálku s cizincem. Překvapivá slova o svatbě

Herečka Hana Vagnerová promluvila o svatebních plánech se svým přítelem. Super.cz

„Já mám pocit, že svatba je krásný den. Zároveň si ale nemyslím, že to zaručí nebo vyřeší něco. Náš vztah prochází takovými zatěžkávacími momenty a mám pocit, že to vlastně znamená víc než ta svatba, a my jsme schopni vše zvládnout. Já jsem se kvůli tomu musela znovu naučit španělsky, on se učí anglicky. Zvládáme tyhle zátěžové situace. Navíc Nicolas má dvě děti, tak to je také náročné. Těch důvodů, proč nebýt v tom vztahu je tolik, tak to, že v tom vztahu chceme být, je hezký a mám z toho radost,“ smála se charismatická herečka během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si s Hanou Vagnerovou povídali během finále soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Česko a Slovensko, které se odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu. Nicolas ji ale na tento galavečer nedoprovodil. Herečka přiletěla z Francie sama. Právě v této zemi zamilovaný pár trávil letošní léto. ■