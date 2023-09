Štefan Margita se odhodlal k nejtěžšímu kroku: Rok po smrti Hanky Zagorové se s ní rozloučil a uložil její ostatky

Štefan Margita Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Loni na podzim sice sliboval, že Hanku do rodinného hrobu uloží po Vánocích, na jaře to však nedokázal a její ostatky měl stále ve svém bytě, aby měl Haničku co nejblíž. Správný čas přišel až nyní. O uložení Hanky Zagorové do rodinné hrobky na Vyšehradě, kam zpěvačka přesunula také ostatky svých rodičů, informoval Štefan Margita na sociální síti.

„Moji drazí přátelé, dovoluji si vám oznámit, že včera v naprosté tichosti, jen v rodinném kruhu, jsem na Vyšehradě za zvuku nádherných zvonů uložil moji drahou Hanku,“ nechal se slyšet operní pěvec a podělil se o fotografii z místa posledního odpočinku Hany Zagorové, které zdobí obří kytice. ■