Plavky vyměnila za kulicha: Gabriela Partyšová si užívala v Norsku, vyzkoušela let helikoptérou a rybolov

Gabriela Partyšová Foto: se souhlasem G. Partyšové

Nejdříve se podívala do Rakouska a následně vyrazila víc na sever. Plavky tak vyměnila za kulicha a zimní oblečení. „Na výlet do Norska jsem se moc těšila. Po měsíci na Mallorce, kde mnohdy teploty sahaly až ke 40 stupňům, to byla příjemná změna,“ svěřila se Super.cz Partyšová, která zabalila kufr plný teplého oblečení. Vzala zimní bundu, narazila kulicha a vypravila se kochat krásou norských fjordů a souostrovím Lofoty.

„Tuhle přírodní krásu přeji vidět každému. Už z letadla je to velká podívaná a my měli tu možnost, že jsme se proletěli nad fjordy helikoptérou. Skoro tři hodiny se mi tajil dech. Bylo to nezapomenutelné,” popsala své zážitky z cest Partyšová. Některá místa byla fyzicky náročnější a stála moderátorku hodně sil.

„Na jeden překrásný pohled na Lofotech jsme museli zdolat 2000 schodů, abychom se mohli pokochat výhledem na jedno z nejkrásnějších míst. Několikrát za tento výšlap jsem to chtěla vzdát. Docházely mi síly, ale nakonec jsem to nevzdala a nahoře to byla opravdu odměna,” svěřila se Gábina, která si se synem Kristianem vyzkoušela i rybolov. „Kristian tady chytl svoji první rybu v životě. Byla to treska. Norské moře je vyhlášeným rájem pro rybáře a i on si tuto činnost oblíbil. Byla to rychlost. Tresku chytil za pouhé čtyři minuty po nahození udice,“ prozradila Partyšová.

Její další cesty pak ze severu vedly na francouzskou Riviéru. Od září se pak moderátorka naplno vrací do práce. „Od září se také budu opět věnovat prodeji nemovitostí a pozemků na Kapverdských ostrovech, což je poslední dva roky také moje činnost,” dodala moderátorka pořadu Život ve hvězdách. ■