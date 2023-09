Čtyřměsíční Rozárka Hanychové a Soukupa měla první svátek, Agáta popsala oslavu, Jaromír se dojímal v televizi

Agáta Hanychová Foto: se souhlasem A.Hanychové

A společně tak neoslavili ani nedávný svátek své dcerky Rozárky. Agáty jsme se zeptali, zda vůbec proběhla nějaká menší oslava.

Na něco takového ale zjevně neměla náladu. „S Rozárkou jsme to oslavily hruškovicí, dostala nový hruškový příkrm,“ řekla Super.cz Agáta. Samotný Soukup se pak nad Rozárkou dojímal ve své televizi.

„Rozárka, kterou společně máme, měla první svátek. No, tak to společně neoslavíme, co se dá dělat, pojďme k dalším VIP zprávám, nebo začnu být dojatý,“ řekl ve svém pořadu VIP svět.



K rozchodu se Soukupem ani k tomu, jak nyní bude vypadat péče o dceru, se Agáta nevyjádřila. "Jediné mé vyjádření bylo na mém Instagramu. Nic víc k tomu říkat nebudu," dodala.

Oficiálně se tak rozešli, protože došli k závěru, že k sobě nepatří. „To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba,“ napsala v prohlášení mimo jiné Agáta. Jaromír Soukup (54) pak ve své televizi pouze popřel, že by za rozchodem stála jeho nevěra.

"Prý jsem byl Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou (48). Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve," doplnil mediální magnát. ■