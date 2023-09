Sabina Laurinová ostříhaná na kluka a Tomáš Klus s růžovou aktovkou. Celebrity se pochlubily fotkami ze školních let

Tomáš Klus jako školák FTV Prima

První školní den je tu, a tak některé celebrity zavzpomínaly na to, jaká byla jejich dětská školní léta. Zpěvák a herec Tomáš Klus (37) si dokonce vzpomněl na to, jakou měl aktovku. A to se rozhodně nedalo zapomenout!

„Na aktovku si pamatuji velmi dobře. Mám totiž jenom dva životní mindráky. Na rozlučkový karneval ve školce jsem šel za budík – a druhý byl, že jsem do první třídy nastupoval s růžovou aktovkou. To jsou dva takové moje životní milníky, které ne že by mě bolely, ale které si stále vybavuji. Ten budík byl ovšem depresivnější, protože jsem přišel o svoji lásku Simonku. Mirek, se kterým jsem soupeřil, přišel za piráta, a to bylo víc cool než budík. Nevím, jestli jsem k té aktovce nebyl trošku donucen, ale máma mě nikdy k ničemu nedonutila, takže to asi bylo trošku v těch devadesátkách trendy,“ smál se Klus, který hraje v seriálu ZOO fotografa Filipa.

Klus patřil už odmalička mezi třídní baviče. „Vždy jsem seděl úplně vepředu před katedrou. Podvědomě jsem tušil, že pod svícnem je největší tma, a zároveň jsem se snažil být takovým spojovatelem mezi světem sborovny a světem třídy. Byl jsem zkrátka třídní kašpar a bavilo mě bavit a harmonizovat třídu a uhlazovat třecí plochy,“ dodal.

Na první školní den nezapomněla ani herečka Sabina Laurinová (51). „Myslím, že jsem na sobě měla džínovou sukni s laclem a červeno-černou aktovku. Určitě na ní bylo nějaké zvíře, ale jaké? To už si nepamatuji. Byla jsem ostříhaná na kluka a doprovázeli mě rodiče. Ráno jsem před školou poskakovala, byla jsem jako kůň, než ho vypustí na závodiště. To mi zůstalo dodnes. Mám to tak před každou premiérou. Někdo se tiše soustředí někde v zákulisí, ale já potřebuju akci, ruch a rychle jít,“ prozradila Laurinová s tím, že byla divoké dítě.

To další herečka ze ZOO Michaela Pecháčková (19) zbožňovala jako řada malých holčiček růžovou barvu. „Měla jsem růžovou aktovku, růžovou sukýnku s bílou košilí a rodiče mě za ruku slavnostně vedli do školy. Seděla jsem se svým kamarádem ze školky a postupem času byl vyměněn za kamarádky a od katedry jsem se stěhovala do zadnějších lavic. Ze začátku panovalo nadšení ze všeho, ale postupem času logicky opadávalo a už jsem se do té školy netěšila jak ten první den,“ smála se herečka. ■