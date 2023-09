Takhle to vypadá, když na finále soutěže krásy dorazí přímo z letiště. Pavol Habera a Daniela Peštová zářili opálením

Pavol Habera a Daniela Peštová dorazili na galavečer přímo z letiště. Zářili opálením. Super.cz

Zpěvák Pavol Habera (61) se svou krásnou ženou, topmodelkou Danielou Peštovou, (52) ještě před pár dny trávili dovolenou u moře. Slavný pár si ale nenechal ujít finále soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Česko a Slovensko.

„My jdeme v podstatě rovnou sem z letadla,“ smál se Pavol během rozhovoru pro Super.cz. Museli jsme mu tak pochválit jeho opálení. Na tuto lichotku ale hned jeho krásná žena musela reagovat. „To je zase moje verze opálení, já jsem také opálená. Rozdíl je, že na mně je vidět, jak vypadá opálení po faktoru 50 a na něm je vidět opálení bez faktoru 50,“ smála se slavná topmodelka.

Když manželé přicházeli do společnosti, šuškalo se mezi lidmi, že Daniela vypadá ještě lépe než kdykoliv předtím, a tak není divu, že v poslední době se nebála vystavit se v plavkách na Instagramu. Jak toto sama topmodelka vnímá? „Ne, tak jednou za rok je tam vždy taková fotka a vždy se tam objeví,“ smála se Daniela.

„Dříve to byly samé plavky, asi patnáct let, když pracovala pro ty největší značky, to chodily domů katalogy. Takže ona v těchto fotkách přirozeně pokračuje. Ale jiskra mezi námi přeskočila, když byla oblečená,“ zaglosoval se smíchem v závěru rozhovoru slavný muzikant. ■