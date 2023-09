Ronaldo, Cooper, Brady. Proč slavní muži leží u nohou ruské krásce Irině Shayk? Foto v průhledných šatech možná napoví

Irina Shayk Foto: ČTK / AP / Vianney Le Caer

Irina Shayk (37) měla v posteli i v životě samá esa. A jak se zdá, i dnes se pánové mohou přetrhnout, aby na ni zapůsobili. Čím je ruská modelka dokáže okouzlit? Jistě to bude i povahou, teď ale předvedla, že ani její tělo není k zahození.

Někteří lidé dodnes litují toho, že Irina nevydržela s Ronaldem. Se slavným fotbalistou se rozešla v roce 2015 po pětileté známosti. Důvodem měl být podle zahraničních médií hlavně špatný vztah Iriny s „tchyní.“ Poslední kapkou bylo údajně to, že modelka se svým přítelem odmítla jet na její narozeninovou oslavu. Hned v témže roce se ale dala dohromady s dalším přitažlivým mužem, tentokrát hercem Bradleym Cooperem. Vztah vydržel do roku 2019 a během něj se Irině narodilo její zatím jediné dítě, dcera Lea. No a v současné době je spojována s dalším slavným fotbalistou Tomem Bradym, který se rozvedl s topmodelkou Gisele Bündchen (43).

Irina se předvedla v průsvitných šatech, jedná se osmé foto v sérii.

A čím kráska, původním jménem Irina Valerjevna Šajchlislamova, všechny slavné muže přitahuje? Modelka se před lety proslavila fotografiemi ve slavném magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Svůj neobvyklý vzhled zdědila po otci, který byl Tatar a ti se podle Iriny někdy podobají Brazilcům. Světlé oči zdědila po matce. A postava? Tak tu má Irina stále bezchybnou, což dokázala i na poslední sérii fotografií, z nichž na jedné pózuje v bílých, skutečně zcela průhledných minišatech na tělo. Není divu, že když takhle muži Irinu vidí, snaží se udělat všechno pro to, aby získali její přízeň. ■