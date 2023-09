Anna Slováčková jako štíhlá kráska v něžné krajce: Lidé mi říkali, že jsem tlustá, nechala jsem si ničit hlavu

Anička Slováčková Foto: Super.cz/Herminapress a Se souhlasem A. Slováčkové

„Nedokážu pochopit, jak někdo mohl týhle krásný holce v tu dobu říct, že je tlustá a měla by zhubnout. A je mi tak líto, že jsem jim věřila a nechala si tím v mém dospívání totálně ničit hlavu tak, že to mělo samozřejmě přesah i do současnosti. Ano, mohla jsem ty řeči vypustit, ale upřímně, kdo z nás měl v období 15-23 let rozum a byl si na 100 % jistej, co je ok a co ne,“ napsala Anna s prosbou, aby lidé velmi intenzivně zvážili, zda je skutečně nutné někomu sdělovat své názory na tělo toho druhého.

„Pokud o někoho třeba máte strach a chcete dát jen dobře myšlenou radu, zkusit to vymyslet nějak jinak, než hned používat věty typu: ‚Tohle všechno sníš jo? To si ještě přidáš? To já už bych to nesnědla. Nechceš si obléct radši něco víc volného, zahalujícího, co ti bude slušet?‘ Nedej Bože: ‚To ti nevadí, že jsi přibral/a?‘ a podobně. Nikdo z nás nevidí ostatním do hlavy. Nikdo z nás nechodí v těle toho druhého a neví, jak jeho tělo funguje. Znovu a znovu připomínám, jak slova dokážou bolet,“ uvedla Slováčková, která ví, že právě tyhle připomínky mohou mít v životě toho druhého i tragické následky.

„Pojďme se už konečně na nějaké soudy našich postav vykašlat a říkejme si věci, které můžou naše sebevědomí naopak zvednout a ne zničit. Pokud se sebou nejsme spokojení, tak najet na zdravou stravu a cvičení, které nás bude bavit, ale bude všeho s mírou. Čti: klidně si dám ten kousek čokolády, když na něj prostě budu kult chuť, nebo si prostě radši ten jeden rychlej cheeseburger na dálnici dám, než abych byla celej den o hladu, a to tělo totálně vypsychovala,“ podotkla dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka i s tipy, které fungují na její tělo i duši. Zároveň přiznala, že ona sama se svou hlavou občas bojuje.

„Za mě v závěru nejlépe funguje jíst pravidelně a dávat tělu to, co potřebuje. A hlavně to pustit z hlavy. Haha, to se mi to říká, jako holce, co má v tý hlavě od mých prvních dost špatných diet totální bordel a furt se sebou nějak bojuje, ale chci pomoct předejít stejnýmu průšvihu u ostatních, a hlavně u mladejch holek, který si to pak můžou nést celej život. Kdybych se mohla vrátit, tak obejmu tuhle Aničku, co je na fotkách a řeknu jí, že byla zatraceně nádherná a nikdo jí neměl právo říkat něco jiného. Konec dnešního moudra,“ dodala inspirativní blondýnka. ■