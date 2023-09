Pod sáčko si vzala jen podprsenku: Nikol Švantnerová břišáky zatím nevysekává, přesto je půl roku po porodu jako proutek

Modelka Nikol Švantnerová prozradila, co stojí za její štíhlou figurou. Super.cz

Tentokrát ji v pohybu ale neudržuje fitko a hektický život modelky, ale právě malá dcerka.

"Udržuje mě malá. Nemám pocit, že bych se vrátila tam, kde jsem byla, ale vůbec to neřeším, ty priority jsou jinde. Měla jsem plány, že jakmile porodím, tak skočím zpátky do režimu. Malé bude 6 měsíců a stále jsem se do toho režimu nevrátila. Není na to čas, asi ani chuť a energie. Hlavně není ta potřeba, pro mě je důležitější čas s malou, než abych někde ve fitku vysekávala buchty, to můžu vždy dohnat. Kolikrát to běhání s malou a nošení dnes už osmikilové holčičky dá docela zabrat, ono je to fitko samo o sobě,“ svěřila se Nikol s úsměvem na party, kde se představoval nový parfém, kam oblékla sexy, ale zároveň chic model, který v černém sáčku odhaloval i její podprsenku a ploché bříško.

„Outfit jsem měla popravdě jiný. Nakonec mě do něj sama návrhářka oblékla, řekla, že ho musím mít, tak jsem kývla,“ prozradila Nikol. ■