Chtěli ji nechat zavřít, ona se směje. Žena Kanyeho Westa předvedla nepřehlédnutelné vnady v dalším „nahém“ modelu

Bianca Censori Italům předvádí figuru. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bianca Censori (28) se stala možná nejdiskutovanější osobou pobývající v Itálii za posledních několik týdnů. Zatímco lidé se bouří proti modelům, které obléká na ulici i do restaurací, ona si dál vybírá kousky, které odhalují každý detail jejího těla.

Hra na to, kdo vydrží déle. Tak by se dal nazvat pobyt Kanyeho Westa (46) a jeho ženy v Toskánsku. Přesto, že se proti nim bouří obyvatelé Itálie i zahraniční čtenáři článků, ve kterých se objevují snímky jejich modelů, oni dva si dál užívají italského slunce, krás a pochutin bez sebemenšího uzardění. Proti jejich stylu už vystoupila i Kanyeho bývalá žena Kim Kardashian, místo zamyšlení nad sebou samým ale rapper raději ukázal turistům svou zadnici na lodi. A ani Bianca zatím neustupuje.

Ba právě naopak. S manželem si opět vyšla do italských ulic a ani tentokrát se jejich vycházka neobešla bez skandálu. Paparazzi, kteří v těchto dnech mají díky bizarnímu páru žně, tentokrát manžele vyfotili bez bot, architektka si navíc opět oblékla model, kterým jistě hlavně mužům musí vyrazit dech. Své nepřehlédnutelné vnady nasoukala do velmi přiléhavých šatů a při čelním pohledu je nejspíš úplně jedno, jaký Bianca zvolila make-up. Do očí se jí totiž určitě nikdo nedíval. A bylo vidět, že je i ve velmi dobré náladě, když rozdávala úsměvy všude kolem. Je otázkou, jestli si s Kanyem po večerech předčítají články ze všech médií, která je za jejich oblékání haní. Z obsahu si ale určitě těžkou hlavu nedělají. ■