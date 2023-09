Milostná scéna plná vášně: Macháček a žhavá zrzka Kerekes rozlámali dvě houpací křesla

Jiří Macháček a Vica Kerekes ve filmu Muži v naději Foto: Prima Max

Starší muž je bonviván a velký smilník, který si ze všech zbývajících sil užívá života, o čemž jeho žena (Simona Stašová, 68) nemá ani ponětí. Zeťák je ušlápnutý a svědomitý poctivec na prahu středních let, který Rudolfovu dceru Alici (Petra Hřebíčková, 43) proměnil neúmyslně ve zklamanou a pánovitou manželku.

A právě tchán nabádá zeťáka k nevěře, která ale musí zůstat utajená. Jedině tak si okoření stereotypní manželství. Záhy si ho – tak trochu s tchánovou pomocí – vyhlédne atraktivní Šarlota (Vica Kerekes, 42) a obrátí mu život naruby. Alice, která s Ondřejem poslední dobou spala především kvůli početí dítěte, o něj sice začne jevit nebývalý zájem, jenže po euforii přichází vystřízlivění a patová situace, z níž jako by nebylo úniku…

Zajímavosti z natáčení

Jiří Macháček se ve filmu představil i jako muzikant, zazněly v něm totiž skladby jeho kapely Mig-21. V tomto snímku oslovuje Bolek Polívka svou filmovou dceru Alici „Alíši“. Stejně říkal i své filmové manželce Evě Holubové ve filmu Pupendo (2003).

Ve scéně, kdy tchán Rudolf jede k luxusnímu podniku Café Max, projíždí v protisměru Nerudovu ulici. Ta vede nahoru k Pražskému hradu a je jednosměrná. Když Ondřej vchází do Café Max, vstupuje ve skutečnosti do pražského Divadla na Vinohradech.

Ondřejova a Alicina restaurace stála pod Karlovým mostem směrem k Pražskému hradu. Na jejím místě je ve skutečnosti sklad. Interiéry podniku se točily v tehdejší restauraci La Provence ve Štupartské ulici na Starém Městě. Během natáčení sexuálních scén se Vice Kerekes a Jiřímu Macháčkovi podařilo rozlámat dvě houpací křesla. Mimochodem, šlo o druhý film, kde se tito dva herci sešli – tím prvním byl Nestyda (2008).

Film se točil v Praze, a to ve dvou fázích od 6. ledna do 5. února a od 16. dubna do začátku května, aby se v něm mohly prostřídat zimní a jarní scenérie. Nejnáročnější scény se točily úplně nakonec na horské dráze ve Stromovce.

Milostná scéna s automobilovou nehodou se točila u jezera Lhota, které leží kousek od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. V závěru filmu si můžete všimnout i režiséra Vejdělka, který se objevil v malé roli číšníka v Café Max. ■