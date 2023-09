V modelingu začala Ivetu Vítovou válcovat dcera: Půvabná Anetka (9) má za sebou první focení bez maminky

Dcera Ivety Vítové už má za sebou první focení bez maminky. Super.cz

Dceru Anetku, která v říjnu oslaví desáté narozeniny a jde do čtvrté třídy, s sebou Iveta Vítová (40) často bere na společenské akce. Ještě ani nechodila do školy, když s ní maminka začala navštěvovat finále Dívky roku. A za pár let by se už malá blondýnka mohla přihlásit. První krůčky v modelingu už má za sebou.

"Letos jsme tady byly popáté nebo pošesté, zrovna jsme si o tom povídaly v autě, protože Anetka je se mnou vždycky v porotě. Když ještě neuměla psát, dělala jenom tečky, když se jí ty dívky líbily," vyprávěla Iveta. Když moderátorka nedávno předváděla jako modelka v Brně, Anetka si tam velmi šikovně vyzkoušela i chůzi po molu.

"Samozřejmě ji to baví jako každou holčičku, takže si bere moje lodičky, když to vidí, a zkouší si to. Ale co bude, až jí bude patnáct nebo šestnáct, ví bůh. Je pravda, že asi čtrnáct dní zpátky měla svoje vlastní focení. Volali, že by chtěli ji a ne mě. Tak jsem si říkala: Fajn, už to přišlo. Tak průprava už je, jen ty přehlídky zatím nechodí. Ale chce, tak to možná brzy přijde," uzavřela. ■