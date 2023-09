David Gránský v pokušení. Právnička Markéta ze ZOO se mu ukázala v podprsence, následovala líbačka

David Gránský se v seriálu nechal svádět od Michaely Petřekové. FTV Prima

„Vybavuji si, že jsem natáčela s Davidem v kanceláři jednu milostnou scénu. Nejvíc obtížné bylo, abych to ustála se ctí, protože jsem měla na sobě minisukni a do toho jsem seděla na stole. Víc si asi domyslíte,“ červenala se herečka při vzpomínce na natáčení žhavé scény.

Petřeková má s natáčením pletek zkušenosti. „Začínala jsem s Robertem Urbanem, do toho měla nějakou aférku se Štěpánem Benonim v baru. S Markem Němcem? Podle mě mezi ním a Markétou něco proběhlo, nebo že by ho nesvedla? No a teď Albert, ten je takový poddajný. Takže tak tři a půl chlapa. Na Markétu to je málo, na Míšu dost,“ smála se herečka.

Přesto, že je Markéta celkem záporná postava, poznala Michaela, že fanoušci ji berou velmi dobře.

„V létě jsme jezdili se seriálem za fanoušky a pořádali autogramiády. Přiznám se, že to bylo docela náročné, těch lidí bylo moc a dva dny poté jsem nevyšla z domu. Jsem introvert a tohle pro mě byla velká škola. Naučila jsem se, jak s lidmi komunikovat, protože třeba dva roky zpátky jsem tohle vůbec neuměla. Cvičí mě to, do té doby bych vůbec nevedla tenhle rozhovor, nevyšla bych ze své komfortní zóny,“ prozrazuje na sebe herečka, která na oslovení Markéto už i slyší.

„Ze začátku na mě často volali Markéto, a teď už mi říkají Míšo. Když jsme byli ve Dvoře Králové na autogramiádě, tak se tam bavili fanoušci, jestli jsem to opravdu já, nepoznali mě, protože v civilu mám jiné vlasy,“ uzavřela s úsměvem. ■