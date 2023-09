Vyhraje to u Lea DiCapria krásná Italka, která je dvojnicí jeho ex? Herec už ji vzal domů a teď i do Mexika

Leonardo DiCaprio se poslední dobou objevuje stále více s modelkou Vittorií Ceretti... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

U Leonarda DiCapria (48) se toto léto nese v duchu nekonečné dovolené. Jen co se po několikatýdenní plavbě jachtou na otočku vrátil domů do Santa Barbary v Kalifornii, kde jej mimochodem načapali s údajnou novou italskou přítelkyní, už opět pláchnul za hranice. Konkrétně do celebritami vyhledávaného Cabo San Lucas. A společnost mu opět dělá modelka původem z Lombardie.

Onou brunetkou, která se nápadně podobá jeho poslední přítelkyni Camile Morrone, je 178 centimetrů vysoká kráska Vittoria Ceretti, která ve čtrnácti letech odstartovala kariéru účastí v soutěži Elite Model Look. Od té doby patří mezi stálice přehlídek těch nejzvučnějších značek jako Alexander McQueen, Ralph Lauren, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Moschino, Fendi, Valentino, Roberto Cavalli, Versace, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Christian Dior, Miu Miu, Givenchy, Marc Jacobs, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent a mnoha dalších.

S ex Camilou strávil Leo bezmála pět let, nechme se tedy překvapit, zda se Vittoria stane jeho dalším letním flirtem, či se v jeho náruči ohřeje delší dobu. Možná jediné, co jí nehraje do karet, může být její věk. Pětadvacetiny, které jsou vnímány u Leových partnerek za věkový limit, oslavila Vittoria letos v červnu.

Zdá se, že zatímco v minulosti dával Leo přednost spíš plavovláskám (Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, Gisele Bündchen a další), poslední dobou u něj vedou brunetky. Do Mexika totiž společně s modelkou a hercem dorazila ještě jedna tmavovláska. Gigi Hadid tak byla doslova ‚světlou‘ výjimkou. ■