Jsou nová? Andrea Bezděková sexy fotkou rozvířila velkou debatu o vylepšení svého hrudníku

Andrea Bezděková během Survivoru a nyní. Její postava vypadá úplně jinak. Foto: Super.cz/TV Nova a se souhlasem A. Bezděkové

Andrea si během soutěže Survivor sáhla na dno a kromě psychiky to odnesla i její fyzická stránka. Byla pohublá a stěžovala si, že po návratu do Čech sní, na co přijde, a přibírá víc, než by jí bylo milé. Dostat se do formy jí trvalo velice dlouho. "Už jsem na svém, ale stálo mě to dost práce. Musela jsem si vytvořit stravovací návyky, už jsem nemohla bagrovat všechno, co mi padne pod ruce. Začala jsem pít nutriční drinky, pomalu se vracím zpátky," řekla nedávno Super.cz.

A teď fanoušky překvapila novou fotkou, na které stojí u grilu a připravuje jídlo. Mnohem více než to ale její sledující zaujalo, jak vypadá. Andrea na sobě měla bílé přiléhavé tílko bez podprsenky, ve kterém jasně vynikly její vnady. A toho si fanoušci nemohli nevšimnout. „Vítám holky zpátky,“ napsala jí její kolegyně ze Survivoru Kundosaki neboli Kateřina Klinderová. „Daly si na čas,“ odpověděla jí Andrea. Množily se ale otázky na to, jestli modelka náhodou nemá nové poprsí. „Osobní, pardon, ale nová?“ napsala například jedna z fanynek.

Takovým otázkám ale nakonec Andrea učinila přítrž. „Tolik zpráv mi přišlo snad jen po návratu z ostrova,“ vzkázala a promluvila o tom, jak na tom s poprsím je. „Včerejší den si vždycky budu pamatovat jako den, kdy internet zjistil, že mám prsa. Svoje prsa,“ upřesnila modelka, která se tak po pár nepříjemných měsících může opět chlubit bezchybným tělem. ■