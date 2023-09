Pohublý Dan Hůlka prožívá nejšťastnější období: Svých expartnerek v sále si ani nevšiml, nestýká se s nimi

Daniel Hůlka si ani nevšiml, že na stejné akci jsou i jeho expartnerky. Super.cz

Zpěvák je spokojený v manželství s o třiadvacet let mladší Barborou a užívá si dceru Rozárku, která mu dá pořádně zabrat. "Hodně práce, malé dítě, mladá manželka, k tomu aktivní pes. Kdo by nezhubnul?" smál se Dan.

"Celý život mám životosprávu přizpůsobenou práci. Podle toho mám i volný čas a jinak to ani nebude. Dřív bývala nejvyšší sezóna v zimě, covidem se to změnilo, když se mohlo vystupovat jen v létě venku, a tak už to i zůstalo. Celé léto jsem neměl o víkendu ani jeden den volno, ale to si nestěžuju. Jen dovolená nepřipadala v úvahu, ale holky jezdí na vystoupení se mnou, bereme to jako výlety a já si při tom zazpívám," popsal nám, jak trávil léto.

V Náchodě, kde vystupoval, se zdržel jen krátce, pak rovnou nasedl do auta a mířil do Žiliny, kde měl dvoják Draculy a manželka s dcerou už na něj čekaly na hotelu. Byl v takovém kalupu, že si nestihl ani všimnout, že se na stejném jevišti střídal s expřítelkyní Šárkou Vaňkovou (35) a v jevišti usedla jeho první manželka, nyní Libuše Rohlíčková (42). "Všiml jsem si jen Bohuše Matuše a Petera Pechy, protože jsme měli společnou šatnu. A nikoho dalšího ani nepotkám, protože zdrhám pryč," uzavřel s tím, že s bývalými partnerkami se nestýká. ■