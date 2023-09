Mráčky v ráji: David Gránský naštval manželku. Kvůli jediné akci zrušil rodinnou dovolenou

David Gránský naštval manželku. Kvůli jediné akci zrušil rodinnou dovolenou. Super.cz

Manželka Nikola nebyla nadšená, že dovolenou měli zrušit. "Řešili jsme to několik večerů, kdy nechtěla věřit tomu, že nepojedeme kvůli jedné akci. Ale pro mě je důležitá, je to taková tradice. Nakonec sama napsala organizátorce, že to tedy dělat budu. Pojedeme někdy v listopadu nebo v prosinci," vyprávěl David.

Ostatně tohle léto si ho manželka a samozřejmě také malý syn užili jako už dlouho ne. "Naposledy jsem točil ZOO 12. června, pak jsem sice několikrát odjel na Slovensko na Talent, ale měl jsem dlouhé prázdniny, které jsme si užili. Byli jsme v Řecku, v Barceloně, dělali jsme doma spoustu grilovaček, užívali jsme si sami sebe a baráčku," popisoval.

"Volno bylo podstatně delší než předešlé roky, takže to bylo moc fajn. Teď už mi ale začíná pracovní kolotoč. Zkoušíme v Divadle Hybernia představení Zapomeňte na Shakespeara. Do seriálu ZOO naskakuju až 7. října," doplnil. ■