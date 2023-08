Poslední sbohem Vašu Patejdlovi (✝68). Loučil se zdrcený Jožo Ráž z Elánu, Heidi Janků i slzící Šinkorová

Záznam: Poslední rozloučení s Vašem Patejdlem Super.cz

Ve středu se rodina, přátelé a fanoušci loučili s legendárním muzikantem Vašem Patejdlem, který 19. srpna ve věku 68 let podlehl těžké nemoci. Obřad se konal na pražském Strahově, vystoupil například Pavel Šporcl.

Poslední rozloučení se spoluzakladatelem legendární slovenské skupiny Elán se konalo v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Detaily prozradila před několika dny muzikantova rodina. „Pro fanoušky a veřejnost bude k dispozici areál Strahovského kláštera, kde bude zajištěn živý přenos ze smutečního rozloučení. Kapacita baziliky je omezená.“

Už krátce po třinácté hodině se kostel rychle zaplnil smutečními hosty. Přišla například zpěvačka Heidi Janků. „Byla jsem absolutně v šoku, když jsem se to dozvěděla, myslela jsem, že spadnu, jak se mi podlomila kolena. Něco jsem tušila, ale myslela jsem si, že má běžnou nemoc jako spousta lidí v tomto věku. Naposledy jsme spolu vystupovali v lednu, napsal mi píseň Ztracený ráj, tak doufám, že ho teď najde,“ zavzpomínala pro Super.cz zpěvačka.

Nechybeli samozřejmě další členové kapely Elán, kterou Patejdl zakládal - Jožo Ráž a Ján Baláž. Přišli také módní návrhářka Beata Rajská, zpěvák Petr Kolář, Adriana Sobotová, zpěvačka Leona Machálková, hudebník Petr Janda, někdejší hlasatel Saša Hemala, hudebník Felix Slováček či herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, jež na Patejdla také zavzpomínala a neubránila se slzám.

„Měla jsem tu čest hrát ve Vašově muzikálu Jack Rozparovač, tehdy mi roli napsal na tělo a za to mu nesmírně děkuji. Měla jsem možnost s ním natáčet duet ve studiu a poznat, jak skvělá osobnost to je, jak je lidský. Je to velká ztráta,“ nechala se slyšet Daniela Šinkorová, která se záhy rozplakala.

Bazilikou se rozezněly tóny písně Voda, čo ma drží nad vodou, kterou na housle zahrál Pavel Šporcl, během obřadu zazněla také píseň Tri štvrte na jeseň v podání zpěvaček Andrey Zimányiové a Zuzany Gamboy, které na kytaru doprovodil Juraj Burian. Proslovu se ujali Martin Hrdinka a člen skupiny Elán Ján Baláž.

Pro ty, kteří se s muzikantem nebudou moci rozloučit dnes, pak bude od 1. do 9. září v Divadle Kalich k dispozici kondolenční kniha. „Vašo byl s naším divadlem spojený bezmála dvě desetiletí. Jeho tituly byly, jsou a budou pevnou součástí repertoáru našeho divadla. Díky tomu můžou lidé do Divadla Kalich stále chodit za jeho písničkami, což mě velice těší. Přijde mi tedy naprosto přirozené, že se k nám teď také mohou přijít s Vašem rozloučit a vyjádřit svou soustrast v kondolenční knize,“ svěřil se producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Hudebník navždy odešel v sobotu 19. srpna, pouhé dva týdny po zjištění kruté diagnózy rakoviny slinivky. „S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 v nočních hodinách nás po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně, pan Vašo Patejdl,“ stálo v oznámení rodiny. ■