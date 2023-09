Pavel Nedvěd slavil 51. narozeniny a Dara mu věnovala krásný dárek: Vztah posunuli společným sídlem v Itálii

Pavel Nedvěd slaví 51. narozeniny. Dara mu věnovala krásný dárek. Foto: Super.cz/se souhlasem D. Rolins

„00:01. Už minutu má můj muž narozeniny, takže jsem oficiálně první, která mu ze srdce přeje moře štěstí,“ napsala Dara ke společným fotografiím, ze kterých radost a láska přímo volá.

„Tento výlet byl moje překvapení, protože zážitky a vzpomínky jsou tím nejkrásnějším dárečkem. Všechno nejlepší, lásko,“ dodala slovenská zpěvačka, která se nezdráhá Pavlovi vyjádřit svou náklonnost a péči i skrze sociální sítě.

Partneři si v Malaze tráví společné chvíle procházkami, dobrým jídlem a Pavel není ochuzen ani o fotbal. „Já ho miluju, v první řadě,“ napsala Dara s úsměvem k videu, na kterém Pavel sleduje fotbal v televizi, zatímco si zpěvačka hoví v posteli.

Dara a Pavel tvoří pár už dva roky. Na svatbu to zatím nevypadá, avšak svůj vztah již posunuli společnou nemovitostí v Itálii. "Já po svatbě netoužím. Neříkám, že bych řekla ne. Ale myslím, že se to ve vztahu tak nějak vycítí, jestli je nutné to posunout o další level. Ale to už by byla extrémní rychlost, nemyslíte?" svěřila se Dara nedávno Super.cz.

Nemovitost v Itálii vzniká u jezera Maggiore, jak zpěvačka nedávno sdílela na sociálních sítích.

„Rozhodli jsme se z toho důvodu, že to tak vypadá, že budeme mít vždycky dvě adresy, kde budeme doma. Já nechci stěhovat Pavla, on nechce stěhovat nás. A tím pádem je na místě kompromis, proto dvě adresy, kde se budeme cítit doma. Děti už spolu mít nebudeme, tak jsme si říkali, že si postavíme domečky a budeme fungovat na jedné i druhé adrese, možná na třetí, na čtvrté. Kdo ví, jsme světoběžníci, máme to rádi,“ prozradila nedávno pro Showtime s tím, že si s Pavlem vždy chtěli pořídit svoje hnízdečko. ■