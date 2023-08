Do konfliktu Ornelly a Simony Krainové se vložila Agáta Hanychová. Rýpla si do základního vzdělání topmodelky

Agáta Hanychová Foto: Instagram Agáty Hanychové / se souhlasem

Ornella odsoudila Simonin vstup na erotickou platformu OnlyFans, Simona s manželem jí rychle vrátili úder. "Tato nevkusná rodina, co tu špiní mediální prostor a dělá hanbu už 15 roků, promluvila," řekl na adresu Ornelly Karel Vágner.

Co na to Agáta? "Viděla jsem, jak se Simča pustila do Štikovic rodiny. Ony se nějak dohadovaly o základce? Já vím, že Simona má jenom základku, ale Ornella nemá jen základku, ne? Ta má maturitu," rýpla si do modelky Agáta a nenechala nit suchou ani na jejím muži Karlu Vágnerovi. "Ten její zrzoun se pustil do Ornelly, mojí Ornelly..., to ne!" bránila svou kamarádku Hanychová ve svém oblíbeném živáku, kde vařila a stihla i okomentovat dění v šoubyznysu. ■