Stylovějšího osmdesátníka nenajdete: Calvin Klein našel štěstí s o 45 let mladším modelem. Vztah mu očividně svědčí

Calvin Klein a jeho mladší přítel Profimedia.cz

Calvin Klein je živoucím důkazem, že není osmdesátník jako osmdesátník. Legendární módní návrhář si nedávno potřeboval v Beverly Hills oběhnout pár pochůzek, a tak se do centra města nechal odvézt svým přítelem Kevinem Bakerem. Ten jej vysadil nedaleko centra a Calvin už na sjednané místo pokračoval po svých. Osm křížků by mu přitom asi hádal málokdo.

Calvin opět dokázal, že není módním guru jen tak pro nic za nic. Jeho značka ani 55 let od založení neztrácí na popularitě a pózovat pro ni je prestižní záležitostí pro každou modelku. Její tváří je už řadu let i ta ze všech nejlépe placená - Kendall Jenner.

Přestože byl rodilý Newyorčan s maďarskými a ukrajinskými kořeny po rodičích dvakrát ženatý se ženami, štěstí nakonec našel s o 45 let mladším modelem Kevinem Bakerem. Pár tito dva oficiálně tvoří už sedm let. Společně se v roce 2016 objevili na plese American Ballet Theater v New Yorku. Tehdy bylo Kevinovi pouhých osmadvacet.

Jinak ale pohledný brunet rozhodně nepatří mezi jedince, kteří by se přes vztah s celebritou chtěli zviditelnit, naopak se drží v ústraní. Společných snímků za celou dobu trvání jejich lásky je pomálu. Červené koberce nevyhledávají, spíš si občas zajdou na dobré jídlo do restaurace nebo vyrazí na procházku.

Klein má jednu dceru z prvního manželství s oděvní návrhářkou Jayne Centre, pětapadesátiletou Marci Klein, která je uznávanou televizní producentkou a stojí například za pořadem Saturday Night Live. Jeho druhou manželkou byla jeho osobní asistentka Kelly Rector, kterou si vzal v roce 1986 během výletu do Říma. Přestože se rozešli po deseti letech, jejich rozvod byl završen až za další dekádu. ■