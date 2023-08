Tohle je letošní Dívka roku: Patnáctiletá brunetka už má sice přítele, ale největší radost jí udělal obří plyšák

Patnáctiletá Beata Bradková se stala Dívkou roku 2023. Super.cz

V modelingu ani mezi minulými vítězkami soutěže Beata žádný konkrétní vzor nemá. "Všechny jsou krásné. Být modelkou je můj sen už odmalinka, moc bych si to přála, ale uvidíme, jak to bude. Líbí se mi být před diváky a naplno si to užívat. Teď nastupuji do prvního ročníku pedagogické školy do Litoměřic," upřesnila a v našem videu se rozpovídala i o tom, jak tráví volný čas a co je na ní to nejhezčí.

A z čeho měla největší radost v rámci spousty cen, které dostala? "Z korunky a z medvěda. Dám si ho do pokojíčku a doufám, že se mi vejde do postele. Miluju plyšáky," prozradila Beata, která je pořád trochu dítě, i když svěřila, že už má přítele, který jí na finále fandil.

Soutěž Dívka roku má i charitativní podtext. „Desátým rokem spolupracujeme s nadačním fondem Krtek, který pomáhá dětským onkologickým pacientům. Výtěžek přes 155 tisíc korun z finálového večera půjde onkologicky nemocné Kateřině Kružíkové, jejíž příběh najdete na našich webových stránkách,” uvedla organizátorka Kristýna Sklenářová. ■