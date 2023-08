Expartnerka, která má být v Love Islandu, ho obvinila ze znásilnění: Zpěvák po čtyřech měsících promluvil

Slovák Tommy Kotty promluvil o obvinění z domácího násilí své expartnerky Ráchel. Foto: Super.cz/archiv Ráchel Karnížové a T. Kottyho

Jsou to čtyři měsíce, co slovenská influencerka a bývalá miss Ráchel Karnížová veřejně obvinila svého expartnera, zpěváka a moderátora Tomáše Drahoše alias Tommyho Kottyho, z domácího násilí, znásilnění a také alkoholismu.

„Hodil mě do vany, kde jsem se uhodila do hlavy, pak mě z ní vytáhl a táhl mě za vlasy přes celý byt. Kopal mě, fackoval a nadával do ku*ev. Věděla jsem, že začalo peklo. Zase tahání za vlasy, křik, roztrhal mi kalhoty a na sílu do mě píchal prsty. Pak mi rozházel věci v celém bytě a zničil dveře. Vše se událo od 2 do 6 hodin ráno, pak pro něj přišla jeho matka, protože nechtěl odejít a já nevěděla, co dělat. Když přišla, tak mě před ní začal škrtit tak, že mě nadzvedl do vzduchu. Nevím, čeho by byl ještě schopný,“ uvedla v textu, který i s fotografiemi svého zakrváceného obličeje sdílela se svými fanoušky.

Tomáš Drahoš tehdy podle Markízy uvedl: „Ano, bohužel, je to pravda a velmi, ani nevíte jak, mě to po lidské a mužské stránce mrzí. To, co jsem udělal, se nedá omluvit a nemá se to stávat. Nikdy, za žádných okolností,“ řekl. Nyní, po čtyřech měsících, se k těmto obviněním vyjádřil více.

"Řeklo a napsalo se toho hodně. Na začátek se vyjádřím pouze ke třem, pro mě nejpodstatnějším věcem, a potom v budoucnosti se budu vyjadřovat dál,“ řekl hned v úvodu se slovy, že v době, kdy Ráchel sdílela zpověď, byl u psychiatra na přijímacím pohovoru na protialkoholní léčení. Tam také nastoupil a neměl přístup k telefonu. Její vyjádření tak neviděl.

„Lidé si vůbec nedokážou představit, jak brutální tlak to je, když se něco takového stane. Mně začal zvonit telefon, volali mi z médií všichni naráz,“ svěřil se se slovy, že s Ráchel prý komunikoval i po incidentu, kdy jí slíbil, že se půjde léčit. Velmi ho zarazilo, když ho Ráchel obvinila ze znásilnění.

„Byl jsem obviněný ze znásilnění. To když jsem slyšel... Abyste chápali, šel jsem na výslech rovnou ze sanatoria, kde jsem neměl žádné informace o tom, co se děje venku. Když jsem vyšel z léčení, byl jsem v tom, že se stále milujeme. Když na mě vyletěli, že sexuální násilí, tak jsem na ně koukal jako puk i s právníkem. Ve výpovědi bylo napsané, že jsem ji nutil, abychom měli sex, což je nesmysl,“ řekl.

Ráchel tehdy řekla, že do ní Tomáš strčil dva prsty, ale když mu řekla, že nechce, tak přestal. Tomáš ale tvrdí, že to bylo jinak. Ráchel si prý lehla na gauč, čímž ho vyzvala k aktu. Zbytek se shoduje s jeho výpovědí. Co mělo následovat po tom, podle něj Ráchel policii zamlčela. Také uvedl že Ráchel tvrdila jiné informace policii a na sociálních sítích.

Tomáš přiznal, že v jednom z probíhajících případů zůstává nadále obviněný, další policie stáhla. Přesto nepopřel, že je ve všem zcela nevinně.

„Otázka je, k čemu jsem se přiznal, protože jsem se reálně k ničemu nepřiznal a nikdy jsem netvrdil, že se nic nestalo a nesnažil jsem se z toho nějakým způsobem vyvléct. Od začátku jsem si nasypal popel na hlavu, akorát to přiznání bylo teda pochopené, i mou vinou, tak, že se vztahuje na všechno, co ona potom za ty čtyři měsíce řekla. Co se týká případu, ve kterém jsem obviněný, k tomu se vyjadřovat nechci, protože se vyšetřuje. Až se to celé uzavře, tak si pak povíme o té ‚brutální‘ bitce, kterou zažila. Taky si můžeme říct něco k těm děsivým fotkám, které přidala,“ dodal s tím, že se bude bránit tak, jak mu to zákony a právo umožňuje.

Zdá se, že tento případ tak nadále zůstává otevřený. Avšak je otázkou, jak intenzivně se bude aktuálně řešit. Dle informací Super.cz má být totiž Ráchel Karnížová jednou z hvězd nového Love Islandu. ■