Veronika Žilková poprvé v roli uklízečky. Nafasuje kýbl s hadrem. Jak se vám líbí?

Pro Žilkovou byla role uklízečky premiérou. „Ještě nikdy jsem ji nehrála a moc mě baví jezdit s tím vozíkem a uklízecími potřebami. Petra působí velmi nenápadně, nechce na sebe upozorňovat, je to trošku taková detektivka. Chce zapadnout, aby mohla ten svůj detektivní plán uskutečnit,“ naznačuje svůj příběh Veronika Žilková, která také prozradila, že její role má skryté tajemství.

V seriálu se opět objeví také Sabina Laurinová a Jana Švandová.

„Nesu si s sebou tajemství, které prozatím ví jen scenárista a já. Před diváky ho necháme ještě ukryté. Začnu tam pracovat z jediného důvodu, protože se chci dostat k někomu, s kým mě pojí minulost,“ řekla aspoň něco málo ke své roli Žilková, jež se těšila především na svou mladou kolegyni Michaelu Pecháčkovou (19) coby Sid.

Tu si velmi oblíbila a pomohla ji získat roli v muzikálu. „Byla jsem nadšená, protože když jsme hledali do muzikálu Okno mé lásky hlavní představitelku, tak jsem v televizi zahlédla Míšu Pecháčkovou, a pozvali jsme ji díky tomu na konkurz. Je to můj kůň, kterého jsem přivedla do divadla, a jsem potěšena, že jsem dostala šanci potkat se s ní před kamerou. Kruh se hezky uzavřel,“ libovala si herečka. V seriálu se nově objeví také Denisa Nesvačilová, jež si zahraje jak jinak než mrchu, nebo Martin Preiss. Ze stálic se diváci mohou opět těšit také na Janu Švandovou či Sabinu Laurinovou ■