Šaty, boty i kabelku jí koupil Josef Holomáč: Je na nich vidět jeho rockerský vkus, byla nadšená Veronika Žilková

Šaty, boty i kabelku koupil Veronice Žilkové v Turecku Josef Holomáč. Super.cz

Veronice vyhovuje stýkat se s muži jejího věku, proto by ani nepomyslela na nějakého kolouška, jichž bylo na finále Muže roku samozřejmě dost. "Všichni jsou ve věku mých synů. To opravdu vadí. Myslím si, že fajn je mít k sobě někoho ve svém věku, protože si s ním máte co povídat. Já mám furt stejný typ. V mé generaci takové typy jako v Muži roku nejsou," vysvětlovala Veronika a žertovala, že prezident soutěže David Novotný jí řekl, že kdyby se přihlásil její syn Vincent, šel by prý rovnou do finále.

Poté nám prozradila, jak se připravovala na slavnostní večer. "Šaty mi koupil můj nejlepší kamarád v Turecku, kde jsem o prázdninách točila a kamarádi se mají doprovázet. Jsem z nich nadšená. Koupil mi k nim i boty a kabelku. Je na tom, myslím, vidět jeho rockerský vkus. Sama bych si to nikdy v životě nekoupila. A já ho na oplátku vodila po památkách," vyprávěla. ■