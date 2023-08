Iveta Vítová otevřeně promluvila o finanční situaci během rozvodu: A jak to má s vdovcem, s nímž se vídá?

Iveta Vítová promluvila o finanční situaci a muži, s nímž se vídá. Super.cz

Iveta nemá moc příležitostí si přivydělat k rodičovské dovolené. "Občas je nějaká akce a hodně mi pomáhá Instagram a spolupráce, které většinou nejsou pravidelné. Ale pomůže to. Hypotéku na baráček zatím zvládám, ale valím před sebou takovou kouli. Snažím se, zatím nějak fungujeme, ale uvidíme, za jak dlouho se to podaří. Záleží i na tom, kdy skončí soudy a tyhle věci. Je to na dlouho, zatím se držíme," svěřila Iveta.

Pokud jde o nový vztah, láskou by to nenazvala. "Píše se o něm sice jako o příteli, ale myslím, že je to silné slovo. Potkáváme se, je to fajn, jsme si asi vzájemně oporou, ale jako partnerství to nazvat nejde," vysvětlovala.

"Jde o to, že já svoji rodinu mám a potřebuju se postarat o ni. Každý máme to své a já si potřebuju nejdřív hlavně uspořádat svůj vlastní život. Chci, aby moje děti věděly, že zázemí a domov jsem já. To je pro mě priorita. Na to si zvykly, a já ani nepřemýšlím o tom, že bych jim tam nastěhovala nějakého pána, náhradního tatínka. Co bude dál, to se uvidí," míní.

"To, že naše rodina není kompletní, beru jako svoji životní prohru. Před časem jsme byli s Matýskem na pohotovosti a tam vyplňujete dotazník, jestli dítě pochází z kompletní nebo rozvrácené rodiny. Zaprvé jsem si říkala, proč to tam vůbec je. A zadruhé mě to hrozně ranilo, že jsou ty děti takhle škatulkované. Ale udělám všechno pro to, aby dětem nic nechybělo," uzavřela. ■