Vy opravdu nejste inteligentní. Natálie Kocábová trpící zápalem plic dostala studenou sprchu od sestry v nemocnici

Natálie Kocábová Foto: archiv FTV Prima

Tam se jí ale příliš vlídného přijetí, i navzdory jejímu zdravotnímu stavu, nedostalo. Se svou zkušeností se dcera Michaela Kocába pochlubila na facebooku. Do nemocnice dorazila v devět večer a narazila na poněkud nepříjemnou zdravotní sestru: „Co tady děláte?! Vůbec tady nemáte bejt. Vy opravdu nejste inteligentní. Když je vám blbě, máte si na ORL zajít přes den, do čtyř, a ne se tady ochomejtat po večerech, máte si zajít k praktikovi, co tady,“ popsala Natálie uvítání sestry v nemocnici.

Kvůli ztrátě hlasu z nemoci nemohla ani pořádně zareagovat. „Nebyla jsem schopná té na*rané sestře odpovědět. Protože jsem kompletně ztratila hlas díky vysokýmu zánětu v těle, co způsobil zápal plic jako následek dost blbýho covidu, ze kterýho se měsíc nemůžu vyhrabat,“ prozradila Kocábová s tím, že měla roušku a byla již negativní, s pozitivním testem na covid by k lékařům ani nešla.

Sama přiznala, že se na sestru nezlobí, na podobnou práci by ani ona nervy neměla. „Když se někomu udělá hodně blbě, jde do nemocnice, ne? Píšu to taky proto, že to samé má moje dcera. Z covidu rovnou zápal plic, už měsíc. Když to někomu říkám, v 90 procentech reagují ′covid? To ještě je?′ Mám ho potřetí, jsem třikrát očkovaná, dcera jednou, a je to masakr. Tak dávejte bacha,“ dodala Natálie Kocábová. ■