Úplně poprvé se ukázala v plavkách! Elizabeth Kopecká na Mallorce vystavila své přírodní pětky

Elizabeth Kopecká Foto: Se souhlasem E. Kopecké

A to ještě v červenci Super.cz tvrdila, že se více chce prezentovat hlasem a v plavkách ji jen tak neuvidíme. „Já bych se chtěla prodávat raději svou hudbou a zpěvem než svým tělem, ale vím, že je to s tím spojené. Ale radši chci tlačit hudbu než svoje tělo. Ale nikdy neříkej nikdy a třeba mě to jednou chvilkově vezme a vyfotím se v plavkách. Za mě je lepší, když se člověk moc neodhaluje. Je to potom vzácnější,“ řekla Elizabeth Super.cz v červenci.

Na Mallorce ale zřejmě změnila názor a fanouškům své tělo předvedla v celé kráse. Ostatně vzhledem k parádním křivkám sexy zpěvačky by byla velká škoda se lehce neodhalit. ■