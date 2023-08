Sexy Gabriela Partyšová šla do plavek: Po Mallorce si užila luxus v horách

Gabriela Partyšová Foto: se souhlasem G. Partyšové

„Srpen jsme pojali malinko aktivněji a vydali se do rakouských hor na túry,“ svěřila se Super.cz Partyšová, která si po výšlapech dopřála odpočinek ve wellness luxusního hotelu. Moderátorka pořadu Život ve hvězdách si v plavkách užívala koupání v přírodním bazénku pětihvězdičkového hotelu, kde se noc může vyšplhat i přes 10 tisíc korun.

„Spojili jsme tento výlet i s návštěvou německého zámku Neuschwanstein, který nenechá chladným vůbec nikoho. Jeho pohádková silueta korunovaná věncem věží je notoricky známá a posloužila například Waltu Disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky,” řekla s úsměvem moderátorka, která si výlet nemohla vynachválit.

Během prázdnin se do Česka pravidelně vrací na golfové turnaje. Po Alpách pak zamířila na sever, a to do Norska. ■