Ornellu Koktovou pobouřila platforma Only Fans: Ukazovat se „slizákům za monitorem“ je pro ni nepřijatelné

Ornella Koktová Herminapress

Diskuze kolem platformy Only Fans, které rozvířilo, že se modelka Simona Krainová (50) hrdě přihlásila k tomu, že se sama stane součástí těchto stránek, nenechaly klidnou Ornellu Koktovou (30). A to nejen jako ženu, ale i jako maminku tří dětí. Glorifikace a medializace žen, které jsou ochotny se na ní vystavovat, ji pobuřuje.

O svůj názor se rozhodla podělit na sociálních sítích s tím, že nejde jen o zmíněnou modelku. "Můj názor není mířen na nikoho konkrétniho. Je obecně o celé záležitosti na Only Fans. A myslím si, že i lidi s tradičnějšími hodnotami by se měli ozvat a říct nahlas svůj názor. Já jen slyším a čtu o menšinách, sexuálních platformách, vyskakují na mě rozhovory s lidmi z porno průmyslu. Prostě dneska běžná věc? Zkrátka jsme tu i my, konzervativnější lidé, kteří to vnímáme celé jinak. A prodávat se na netu není standardní záležitost. Pověst a čest máme jen jednu," míní.

"Peníze jsou krásná věc, ale nestojí za to jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být, pokud možno, tím nejlepším vzorem pro naše děti. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát. A proto jsem hrdá na to, že mé děti svoji mámu neuvidí nebo se nedoslechnou, že byla na Only Fans," napsala Ornella, která sama bojovala s financemi, když její manžel Pepa Kokta přišel o všechno, takže by se i toto řešení nabízelo.

"Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze “na chleba". Těch žen je tam z celého světa nespočet. Každopádně je tady otázka. Chtěla bych tam vidět svoji dceru? NE!!! Moje sladká a nevinná holčička by se přece za pár šupů předplatného neukazovala kdejakému slizákovi za monitorem! Jen ta představa!" rozhořčila se Koktová, která se ovšem sama nebojí odvážnějších modelů a fotografií, které postuje na sociálních sítích. Vždy ale zůstávají některé partie zakryté. ■