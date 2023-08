Šest let od svatby oslavili v Mexiku: Manželka režiséra Snowboarďáků se ukázala i v bikinách

Romana Goščíková s rodinou Foto: se souhlasem R.Goščíkové

„Poté, co jsme vloni dovolenou nestihli, když jsme celé léto točili Agrometal, letos si to vynahrazujeme,“ svěřila se Romana s tím, že její manžel ještě stříhal seriál a točil vánoční pohádku a ona pak měla v divadle čtyři premiéry. „Povedly se nám víc než 3 týdny volna, a tak jsme si řekli, že dost bylo válecích resortů a vydali jsme se na první cestovatelskou dovolenou s Ondráškem, a to do Mexika,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že z cestování s čtyřletým synem měla samozřejmě obavy.

Program na cestách upravili tak, aby si každý přišel na své. „Nakombinovali jsme si to tak, aby si užil on i my - koupání v moři a bazénech prokládáme objevováním mayských památek,“ prozradila Romana Goščíková s tím, že z přírody je v Mexiku uchvácená, užívají si i koupání v přírodních jezírcích se slanou vodou.

„Já tady překonávám své fobie z plavání v hloubce ve volné přírodě, ale nemůžu se nechat zahanbit před Ondrajdou, který se hluboké vody ani případných zvířat v ní vůbec nebojí a hned tam skočí,“ prozradila Romana. Na místě si půjčili auto, stihli tak koupání v moři v Tulumu, laguny na kajaku, vykopávky a jako poslední mají v plánu navštívit Cancún.

„Máme pro Ondráška připravený hotel na pláži s klouzačkami, takový ten super moderní resort, kterému jsme se tady celou dobu vyhýbali,“ svěřila se Goščíková, která je z výletu zatím nadšená. „6 let od svatby a je to poprvé, co jsme tento den byli spolu, neb Kája vždy pravidelně v tomto termínu točil reklamu na Slovensku,“ dodal ředitelka divadla. ■