Trefil Leo DiCaprio do černého? „Randí“ s modelkou, které je 25, je kopií jeho ex a právě se rozešla s manželem

Leonardo našel dívku podobnou svojí ex (vpravo dole) Profimedia.cz

Leonardo DiCaprio (48) se už vrátil ze své několikatýdenní plavby na jachtě a paparazzi ho hned načapali po boku nové krásky. Na zmrzlinu a kafe vzal sexy modelku, která má všechny atributy pro to, aby se stala jeho přítelkyní. I když její věk je už trochu na hranici...

Říká se, že slavný herec prostě nechodí s ženami, které jsou starší než pětadvacet let. Krátce po osudných narozeninách se rozešel se svou poslední dlouholetou přítelkyní Camillou Morrone, sexy herečkou a modelkou. A právě té je typově podobná Vittoria Ceretti, bruneta, se kterou byl herec údajně viděn už v květnu během propagace svého nového filmu v Cannes.

Italská modelka je sice od roku 2020 vdaná za DJ Mattea Milleriho, který si říká Anyma, podle zahraničních médií se ale manželé před dvěma měsíci rozešli. Vztahu s Leonardem by tak nemuselo bránit téměř nic kromě toho, že Vittoria příští rok v červnu oslaví své šestadvacáté narozeniny. Do té doby je ovšem dost času, a tak si Leo s modelkou klidně může vyjít na zmrzlinu v Santa Barbaře, kde je zastihli fotografové.

Herec se sice snažil skrýt obličej za látkovou obličejovou roušku, přesto bylo poznat, že právě on si volné chvíle užívá s dámou, která má podobný vkus na oblékání. Jestli je Vittoria jen další z řady Leových kamarádek, nebo někdo, s kým by se téměř padesátiletý herec mohl konečně usadit, je zatím ve hvězdách. Vážnou známost by ale po všech peripetiích určitě herci přál celý svět. ■