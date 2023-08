Byla prý nejkulatější modelkou na mole, přibrala 5 kg: A prsa? Pořád moje, pořád dole, smála se Decastelo

Eva Decastelo od loňska přibrala pět kilo. Super.cz

"Oproti loňsku, kdy jsem tady převáděla, mám pět kilo nahoře, takže se oproti těm štíhlým modelkám cítím mírně v nepohodlí," uvedla nás do problému moderátorka. Na mole ale její kila navíc vidět nebyla. Zavzpomínala i na staré časy. "Holky, které předvádějí spolu se mnou, znám roky. Dokonce jsem minimálně se dvěma natáčela jejich první medailonky, když soutěžily v Miss. Tak je fajn, že se sejdeme na jednom mole," smála se.

Eva na veletrzích Styl a Kabo předvádí pravidelně, zajímalo nás tedy, do kolika let své modelingové odskoky vidí. "Vzhledem k tomu, že většinou předvádím pro mého dvorního návrháře Miroslava Michaela Knota, který mi modely vždy šije na míru, tak normálně bych řekla, že budu předvádět, dokud bude co a dokud se do něčeho vejdu. Ale vzhledem k tomu, že šije přímo na mě, tak klidně do sedmdesátky," smála se.

Vrátili jsme se i její postavě, protože během léta postovala dost fotografií v plavkách a její figura nevypadá, že zmíněných pět kilo nahoře vůbec má. "Je to pózami a je dobré chodit s fotografem, který umí s photoshopem. To je určitá výhoda," narážela na vztah s Tomášem Třeštíkem. "Ale věci, které si dávám na sociální sítě, se snažím neupravovat. Jednak je to poznat a pak lidi nemají moc rádi umělé věci," míní.

Podobný přístup má i ke zkrášlovacím zákrokům. "Stačí, že chodím na botox. Prsa jsou furt moje, a když plavu v moři, tak se zvednou zpátky tam, kde byly před dvaceti lety. Takže vím, že když dojde na nejhorší, voda pomůže. Zatím plastiky neplánuji, mám pocit, že už je to jedno," krčila rameny. V našem videu nám pak ještě vyprávěla o tom, jak trávila prázdniny a jaké jsou její aktuální plány. ■