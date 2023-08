Svatba bude na Pražském hradě: Poté, co v prosinci řekne „Ano“, změní Hana Vágnerová příjmení

Hana Vágnerová se bude vdávat na Pražském hradě. Super.cz

Už stříhá metr do svatby, takže nám pomalu prozrazuje její podrobnosti. Modelka Hana Vágnerová řekne v prosince své „Ano“ dlouholetému partnerovi, motocyklovému závodníkovi Karlu Abrahamovi, jemuž loni v lednu porodila dvojčata Julii a Karla.

"Přípravu na svatbu teď naplno a intenzivně rozjíždíme. Šaty mi bude šít návrhář Mirek Knot, který už objednal látku," prozradila na přehlídce v rámci veletrhů Styl a Kabo, kde také část návrhářovy kolekce vynesla. "Děti bude mít na starosti moje sestra, tak doufám, že to spolu zvládnou. Holčička bude mít šatičky, chlapeček oblek," popisovala.

Částečně už má vyřešené i místo. "V okolí Brna jsme nic nenašli, takže svatba bude v prostorách Pražského hradu," prozradila s tím, že samotný obřad by měl být v katedrále svatého Víta. "Oba jsme pokřtění a pokřtěné jsou i naše děti, ale ještě uvidíme, je to trošku komplikované a je to stále v řešení," upřesnila.

Svěřila také, že se chystá na změnu příjmení. "Budu Hana Abrahamová. Přiznám se, že takhle to mám radši, i když si ženy často nechávají svoje příjmení kvůli byznysu. Navíc už se konečně nebudu nikomu plést s herečkou Hanou Vagnerovou," uzavřela. ■